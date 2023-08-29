Женская Вселенная

171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Востриков
    "С точки зрения Тонких тел...". ))))) Бредовая статья.Что такое эгрегор...
  • ирина власова
    🤪Профилактика инсу...
  • Людмила
    Кармической женщиной стать вдруг (или не вдруг) нельзя. Ими рождаются.«И кто после этог...

Тот, кто знал о кризисе заранее, а тем более, кто сам его и устроил, может поиметь с этого дела свой небольшой гешефт

Тот, кто знал о кризисе заранее, а тем более, кто сам его и устроил, может поиметь с этого дела свой небольшой гешефт

Тот, кто знал о кризисе заранее, а тем более, кто сам его и устроил, может поиметь с этого дела свой небольшой гешефт — Ровно через шестнадцать лет принцесса уколет палец веретеном и умрёт! — Громко провозгласила старая ведьма и, развернувшись к двери, уже на пороге, не удержалась, чтобы не добавить зловеще: — Ха-ха-ха! — Понимаешь, внучка, — неторопливо объясняла она маленькой ведьмочке через двадцать лет, выгуливая ее по осеннему парку, — мне ведь даже не пришлось ничего делать самой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх