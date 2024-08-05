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  • Анастасия Гончарова
    что они туда поехали уже позорище  !😡😡😡🤮Первую медаль Оли...
  • Модест
    Они под российским флагом выступали на этой лимпиаде? Ну тады ой.Первую медаль Оли...
  • сергей
    Ни х..во живут на наворованное. Откуда у Потанина начальный капитал? Он Норникель купил за копейки во время приватиза...Богатейшие россия...

Эксперты нашли троян, следивший за россиянами через Android

Эксперты нашли троян, следивший за россиянами через Android

Шпионаж носил не массовый, а точечный характер.фото: pixabay.com/laddlajutt1722--> Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус, который используется устройствами на Android для слежения за россиянами.

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