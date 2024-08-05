Эксперты нашли троян, следивший за россиянами через Android

Шпионаж носил не массовый, а точечный характер.фото: pixabay.com/laddlajutt1722--> Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус, который используется устройствами на Android для слежения за россиянами.
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