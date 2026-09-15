Глава Роспотребнадзора сообщила о достаточном обеспечении регионов вакцинами от гриппа

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 15 сентября на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным отметила, что в регионы России уже поступают вакцины от гриппа в достаточном количестве, а готовность к прививочной кампании остаётся на высоком уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым