Министр строительства Файзуллин: "Дамба — удовольствие дорогое"

В трёх районах Омской области был введен режим ЧС из-за аномального весеннего паводка. Особенно сложная ситуация в Усть-Ишиме — там под водой оказалось уже более 500 домов, затоплено несколько деревень, эвакуировано 2000 человек.
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