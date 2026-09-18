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Владимир Нежданов: Если Трамп одобрит "адские санкции" против России, Китай будет принуждать США к миру

Владимир Нежданов: Если Трамп одобрит "адские санкции" против России, Китай будет принуждать США к миру

Сегодня США прощупывают красные линии и болевые точки в отношении Тайваня. Это милитаризация острова, увеличение поставок вооружений, тех же "Томагавков".

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