Опубликованы все выходные дни в 2024 году

Согласно опубликованному в РФ календарю, в 2024 году у россиян будет 248 рабочих дней и 118 — выходных и праздничных В соответствии с календарём на 2024 год: Перенос выходных6 и 7 января → на 10 мая и 31 декабря27 апреля → на 29 апреля2 ноября → на 30 апреля28 декабря → на 30 декабря Сокращенные […]