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Tochka Zрения

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Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Сатанисты укрофашисты...Зеленский подарил...
  • Evgeniy LeV
    А какое отношение Латвия имеет к 9-му Мая??? Они ни на йоту не поспособствовали победе над фашизмом, и даже наоборот ...Латвия запретила ...
  • Дмитрий Марченко
    ТАК и хочется сказать этому недоноску Борделю - иди на куйСША и ЕС сильно о...

Опубликованы все выходные дни в 2024 году

Согласно опубликованному в РФ календарю, в 2024 году у россиян будет 248 рабочих дней и 118 — выходных и праздничных В соответствии с календарём на 2024 год: Перенос выходных6 и 7 января → на 10 мая и 31 декабря27 апреля → на 29 апреля2 ноября → на 30 апреля28 декабря → на 30 декабря Сокращенные […] The post Опубликованы все выходные дни в 2024 году first appeared on Tochka Zрения.

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