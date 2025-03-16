Лицензия Microsoft Windows для ПК компании Huawei истекает в этом месяце

Срок действия лицензии Microsoft на поставки Huawei истекает в этом месяце, поэтому компания больше не сможет легально производить и продавать компьютеры с операционной системой Windows, если не получит продления, сообщает MyDrivers.
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