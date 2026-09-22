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Царьград

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Свердловская область получит 36,8 млн рублей на 4 модельные библиотеки

Свердловская область получит 36,8 млн рублей на 4 модельные библиотеки

Свердловская область получит 36,8 миллиона рублей из федерального бюджета на модернизацию четырех библиотек в Артемовском, Сухом Логу, Екатеринбурге и Краснотурьинске, которые откроются в 2027 году.

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