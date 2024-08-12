Сушёные баклажаны (в духовке)

Сушёные баклажаны по виду, текстуре и даже немного по вкусу очень похожи на засушенные грибы. Из них, как и из грибов, можно готовить различные супы, а также использовать для приготовления овощных рагу, тушения и жарки.
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