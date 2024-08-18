"Страдают невинные люди": Выступающие против Киева экс-бойцы ВСУ готовы выдвинуться в Курскую область

Отряд добровольцев из экс-бойцов ВСУ готов помочь в обороне Курской области.При необходимости выдвинуться в Курскую область и дать бой бывшим сослуживцам выразили готовность солдаты, служившие ранее в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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