Яйца в яд: 1 ошибка при варке, которую совершают миллионы

Названа ошибка при варке яиц, которая способна превратить их в яд! И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина объяснила, какая ошибка может испортить привычный для многих полезный продукт.
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