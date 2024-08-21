Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём государственного флага России

К жителям РФ обратились Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин с борта Международной космической станции поздравили граждан РФ с Днём государственного флага России.
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