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Российские специалисты объявили о разработке нового оптоволокна

Российские специалисты объявили о разработке нового оптоволокна

Специалисты российского холдинга с достаточно известным названием «Швабе», включенного в не менее известный «Ростех», объявили о разработке оптоволокна практически нового типа, ключевой особенностью которого стала повышенная пропускная способность.

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