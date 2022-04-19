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Артур Минчук: «Сейчас находимся в поиске идей для новых программ, слушаем музыку, советуемся с ребятами. Будем их развивать»

Тренер Артур Минчук рассказал о планах обновить программы российским парам Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

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