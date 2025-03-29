Лула да Силва намерен обсудить с Путиным вопрос урегулирования на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о своем намерении посетить Российскую Федерацию в мае, чтобы разделить торжества, посвященные восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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