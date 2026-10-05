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SPLETNIK

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В сети появилось фото, на котором Меган Маркл готовит у плиты

В сети появилось фото, на котором Меган Маркл готовит у плиты

В сети появилось фото, на котором 45-летняя Меган Маркл, которая вместе с мужем, принцем Гарри, и детьми спустя шесть лет жизни в США вернулась в Великобританию, готовит у кухонной плиты.

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