Живая Кубань
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Живая Кубань

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Жизнь после ада: изувеченная садистом кубанская модель отрастила волосы, чтобы скрыть травму черепа

Жизнь после ада: изувеченная садистом кубанская модель отрастила волосы, чтобы скрыть травму черепа

Жизнь после ада: изувеченная садистом кубанская модель отрастила волосы, чтобы скрыть травму черепаКубанская модель Анжелика Тартанова, пережившая жестокое избиение своим состоятельным сожителем, продолжает борьбу за свою красоту и жизнь.

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