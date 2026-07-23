Жизнь после ада: изувеченная садистом кубанская модель отрастила волосы, чтобы скрыть травму черепа

Жизнь после ада: изувеченная садистом кубанская модель отрастила волосы, чтобы скрыть травму черепаКубанская модель Анжелика Тартанова, пережившая жестокое избиение своим состоятельным сожителем, продолжает борьбу за свою красоту и жизнь.