Ковитиди утверждает, что после новой атаки на Севастополь должен последовать жесткий ответ

На фоне последней атаки беспилотников на нефтебазу в Севастополе РФ нужно принять жесткие ответные меры, уверена член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
На фоне последней атаки беспилотников на нефтебазу в Севастополе РФ нужно принять жесткие ответные меры, уверена член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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