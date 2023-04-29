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Ковитиди утверждает, что после новой атаки на Севастополь должен последовать жесткий ответ

Ковитиди утверждает, что после новой атаки на Севастополь должен последовать жесткий ответ

На фоне последней атаки беспилотников на нефтебазу в Севастополе РФ нужно принять жесткие ответные меры, уверена член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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