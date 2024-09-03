Памятная акция на городской площади, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Мы помним" будет проходить в течение дня.
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Памятная акция на городской площади, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Мы помним" будет проходить в течение дня.