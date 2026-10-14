Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае. В матче четвёртого круга россиянин одолел грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:5.
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