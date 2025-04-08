Приуроченную к рекорду Овечкина песню Жукова включили на катке "Кэпиталз"

Телеканал СТС Песню лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова, приуроченную к снайперскому рекорду Александра Овечкина в регулярных матчах НХЛ, включили на втором тренировочном катке клуба "Вашингтон Кэпиталз".
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