Россия получила трофейные американские вертолеты AH-64 Apache

Российские и китайские военные получили доступ к американским военным технологиям. Бывший американский президент Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Айова, в очередной раз раскритиковал администрацию Джо Байдена за бегство из Афганистана.
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