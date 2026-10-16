В Московской области уже в ночь на вторник, 20 октября, возможны первые заморозки после нескольких тёплых дней, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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