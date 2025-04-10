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Царьград

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Подростковые наркопреступления выросли на 80% с 2022 года в России

Подростковые наркопреступления выросли на 80% с 2022 года в России

Число подростковых наркопреступлений в России увеличилось на 80% с 2022 года, сообщил представитель МВД Ирина Волк.

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