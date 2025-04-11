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Царьград

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Лео Бенхаккер, тренер-победитель "Реала" и "Аякса", ушел из жизни в 82 года

Лео Бенхаккер, тренер-победитель "Реала" и "Аякса", ушел из жизни в 82 года

Умер Лео Бенхаккер, знаменитый футбольный тренер, работавший с "Реалом", "Аяксом" и сборными Нидерландов и Польши.

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