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Закон, порядок, государство

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Весенние субботники проводятся на всех объектах ЖКС Буйнакского филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Южного военного округа

Весенние субботники проводятся на всех объектах ЖКС Буйнакского филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Южного военного округа

Участниками субботников высаживаются газоны, ремонтируются и окрашиваются газонные ограждения и бордюрный камень, приводятся в порядок фасады зданий, собирается и вывозится бытовой мусор.

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