В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что указывающие на введение тревожного режима звуковые сигналы оказались слышны проживающим в ряде подконтрольных войскам нацистских формирований регионах гражданским лицам.
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