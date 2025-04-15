Дефекты на гарантийных дорогах выявила комиссия в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове стартовал объезд гарантийных дорог. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, вместе с представителем АО «Удмуртавтодор» объехали более 20 участков — улицы, на которые действует гарантия с 2018 года.
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