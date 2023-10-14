В Пентагоне призвали Израиль следовать «закону войны»

Глава министерства обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом обратил внимание на важность следования «закону войны» в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.
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