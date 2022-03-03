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Последствия ночного снегопада экстренно устраняют в Уссурийске

Последствия ночного снегопада экстренно устраняют в Уссурийске

В Уссурийском городском округе брошены силы на ликвидацию последствий циклона. Доступно дорожное движение во всех направлениях, сообщает ИА UssurMedia.

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