«Ничего мы не потеряли и не потеряем»: Путин высказался о последствиях СВО в Донбассе

Это наш долг — помочь жителям Донбасса — и мы исполним его до конца, заверил президентПрезидент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума высказался о последствиях спецоперации на Украине.
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