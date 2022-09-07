Daily Storm

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«Ничего мы не потеряли и не потеряем»: Путин высказался о последствиях СВО в Донбассе

«Ничего мы не потеряли и не потеряем»: Путин высказался о последствиях СВО в Донбассе

Это наш долг — помочь жителям Донбасса — и мы исполним его до конца, заверил президентПрезидент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума высказался о последствиях спецоперации на Украине.

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