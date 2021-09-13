Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олегун Александрович
    сейчас продают под застройку тех площадку, с коммуникациями 5ти атажки на 45 квартир..мошенни ки..напротив подьезда в...Металлический заб...
  • Олегун Александрович
    да..у нас на Камышовом шоссе 16, то же самое дермо...нарезали придомовую мошенники при правительстве, и распрдали..вм...Металлический заб...
  • Олегун Александрович
    да..у нас на Камышовом шоссе 16, то же самое дермо...нарезали придомовую мошенники при правительстве, и распрдали..вм...Металлический заб...

Юные севастопольцы пополнили ряды движения Юнармии

Юные севастопольцы пополнили ряды движения Юнармии

Посвящение севастопольских школьников в юнармейцы состоялось на сторожевом корабле «Сметливый»Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству! Торжественная церемония посвящения в ряды Юнармии прошла на военном корабле «Сметливый».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх