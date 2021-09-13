Юные севастопольцы пополнили ряды движения Юнармии

Посвящение севастопольских школьников в юнармейцы состоялось на сторожевом корабле «Сметливый»Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству! Торжественная церемония посвящения в ряды Юнармии прошла на военном корабле «Сметливый».