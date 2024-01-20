Чем заняться дома: «Наполеон», Корея, «Шинель» и культовые пластинки

Посмотреть «Наполеон» Amazon Prime Video, Apple TV+ Житие Наполеона Бонапарта в изложении сэра Ридли Скотта — с Хоакином Фениксом с двууголке и шинели с эполетами, батальными сценами, снятыми на 11 камер и, разумеется, драматической и садомазохистской историей невзаимной любви (за нее отвечает Ванесса Кирби в образе Жозефины).