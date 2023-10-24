Макрон выразил поддержку Израилю в борьбе с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках участия в совместном брифинге с главой Израиля Исааком Герцогом, который состоялся в Иерусалиме, сделал заявление, в соответствии с которым Париж намерен и дальше стоять плечом к плечу с еврейским государством.