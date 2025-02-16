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НАТО открыло фронт переговоров

НАТО открыло фронт переговоров

Подготовка к урегулированию конфликта на Украине сопровождается крупнейшими учениями Североатлантического альянсаAP PHOTO/THANASSIS STAVRAKIS Масштабы учений, характер отрабатываемых сценариев и их география говорят о том, что НАТО тестирует готовность войск к развертыванию в случае крупного конфликта на восточном флангечитайте на monocle.

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