НАТО открыло фронт переговоров

Подготовка к урегулированию конфликта на Украине сопровождается крупнейшими учениями Североатлантического альянсаAP PHOTO/THANASSIS STAVRAKIS Масштабы учений, характер отрабатываемых сценариев и их география говорят о том, что НАТО тестирует готовность войск к развертыванию в случае крупного конфликта на восточном флангечитайте на monocle.