Их обожал зритель в России, они купались в лучах славы, но стоило нашей стране начать отстаивать правду по-настоящему, с оружием в руках, сбежали.
КРАСАВЧИК, "КОРМИЛИЦА" И "ПРОСТОФИЛЯ": АРТИСТЫ-ПРЕДАТЕЛИ ВЫСТАВИЛИ РОССИИ ОСОБЫЙ СЧЁТ
Комментарии
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Балу -
А не осчастливить ли им собой, к примеру, Голливуд... Ну или хотя бы Болливуд... Хотя по-моему пониманию их сейчас только на киностудию им. Довженко позвать могут... И то не наверняка...
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10 час.
Ольга Каширина
Наверное самим подходящим наказанием было бы для них очень простое. Надо о них забыть и не вспоминать. Не запрещать фильмы, пусть кто хочет, тот и смотрит. но говорить о них без конца вспоминать не нужно. Вот такой "заговор молчания" был бы самым подходящим для них.
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10 час.
Роза ИксановаГабун
самое страшное для артистов и прочих комедиантов- это ЗАБВЕНИЕ!!!!!
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9 час.
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