КРАСАВЧИК, "КОРМИЛИЦА" И "ПРОСТОФИЛЯ": АРТИСТЫ-ПРЕДАТЕЛИ ВЫСТАВИЛИ РОССИИ ОСОБЫЙ СЧЁТ

А не осчастливить ли им собой, к примеру, Голливуд... Ну или хотя бы Болливуд... Хотя по-моему пониманию их сейчас только на киностудию им. Довженко позвать могут... И то не наверняка...

Ольга Каширина

Наверное самим подходящим наказанием было бы для них очень простое. Надо о них забыть и не вспоминать. Не запрещать фильмы, пусть кто хочет, тот и смотрит. но говорить о них без конца вспоминать не нужно. Вот такой "заговор молчания" был бы самым подходящим для них.