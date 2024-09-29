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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«СиндЕкат» играет против «Чертаново Медиа» в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили

Кубок Надежды, 5-й тур 29 сентября, воскресенье «СиндЕкат» – «Чертаново Медиа» – 0:0 (первый тайм) «СиндЕкат»: Смирнов, Шефенгут, Хатаженков, Подоксенов, Корольков, Бальде, Лунгу, Чижков, Чижов, Подберезкин, Смольников.

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