Премьер Польши Туск: в мировую политику возвращаются жестокость и эгоизм

В Польше задумались о национальной безопасности на фоне своего положения в мировой политике.Премьер-министр Польши Дональд Туск в телеобращении перед польскими гражданами высказался о ситуации в мировой политике.
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