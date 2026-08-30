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Регионы России

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Россия ответит на отмену запрета Финляндией на ядерное оружие

Россия ответит на отмену запрета Финляндией на ядерное оружие

Россия намерена принять действенные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на своей территории.

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