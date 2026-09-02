Биолог Сафонов: мокрицы не представляют опасности для людей

Мокрицы, на нашествие которых пожаловались москвичи, не представляют угрозы для человека. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Дмитрий Сафонов.
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