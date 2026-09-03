Путин на ВЭФ ответил на слухи о подготовке мобилизации в России

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, 3 сентября 2026 года © Юрий Кочетков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на планерном заседании ВЭФ.
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