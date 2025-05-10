В Екатерингофе из цветов создали символы победы над фашизмом

Композиция появилась памятника героям Краснодона К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в парке Екатерингоф выполнена тематическая композиция из виолы в форме Красной звезды и Георгиевской ленты.
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