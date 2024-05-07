Феи и спящие красавицы. Лучшие образы с главного модного бала Met Gala

Нью-йоркский Метрополитен-музей представил ежегодную выставку костюмов Met Gala – 2024 / Фото: AP/ТАСС Вчера вечером, 6 мая 2024 года, в Нью-Йорке состоялось одно из самых знаменательных событий в мире моды – Met Gala.
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