Жители Перовского района жалуются на 42 автобусный маршрут Автобусов на рейсе всего 5, уехать из центра домой очень сложно Донецкая группа новостей.
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