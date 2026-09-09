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Царьград

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Пенсии в октябре: кому выплатят на 10 998 рублей больше

Пенсии в октябре: кому выплатят на 10 998 рублей больше

В октябре 2026 года две категории российских пенсионеров получат увеличенные выплаты. Об этом в беседе с «Газетой.

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