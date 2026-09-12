📷❗️Получение Швецией первого модернизированного танка Stridsvagn 123A знаменует фактический старт глубокой технологической перестройки всего парка шведских Leopard 2S, известных в национальной системе обозначений как Strv 122.
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