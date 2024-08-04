Впервые вместе: рэп от Лолиты и премьера сериала Стычкина про Олимпиаду

Антон Лапенко представил ромком «Тополиный пух» на закрытой премьере в кинотеатре «Художественный», актер Лев Зулькарнаев в Summer Cinema by KION — сериал «Она такая классная», за который получит премию фестиваля «Пилот».
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