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Председатель СК России провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону

Председатель СК России провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону.

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