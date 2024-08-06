Бизнесмены из Иркутского района незаконно выдавали займы под залог имущества

В Иркутске прекращена нелегальная выдача займов. Индивидуальные предприниматели, не зарегистрированные как юридические лица, предоставляли краткосрочные займы под залог, маскируя это под комиссионные сделки или сделки купли-продаж.
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