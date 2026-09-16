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В Жанаозене газоперерабатывающий завод оштрафовали на 2,4 млн тенге за экологические нарушения

В Жанаозене газоперерабатывающий завод оштрафовали на 2,4 млн тенге за экологические нарушения

ТОО «КазГПЗ», расположенное в Жанаозене, привлечено к административной ответственности за нарушения экологического законодательства.

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